10 ноя 2020



AT THE GATES приступили к записи



AT THE GATES отправились в студию Gröndahl, Стокгольм, Швеция, для записи нового альбома. Выход материала намечен на май. Гитарист группы, Jonas Stålhammar, рассказал о новом материале:



«Это своего рода прогресс относительно прошлого релиза, то есть это будет другая пластинка, но с фирменными чертами AT THE GATES. Большая эволюция. Мы все на одной волне, поэтому зачем нам записывать одно и то же из раза в раз. Записывать пластинку будет любопытно».



На вопрос о том, были ли у команды намечены какие-то гастроли, Jonas ответил:



«Думаю, что 90 % всех фестивалей, которые должны были состояться в этом году, переехали на следующий. Альбом должен выйти в мае, и я надеюсь, что всё вернётся к обычной жизни и мы сможем выступать».



















