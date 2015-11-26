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At the Gates

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7 окт 2020 : 		 AT THE GATES начнут запись осенью

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3 дек 2018 : 		 AT THE GATES выпустят два ЕР

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12 сен 2017 : 		 AT THE GATES нашли гитариста

28 июл 2017 : 		 Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы

9 мар 2017 : 		 Из AT THE GATES ушел гитарист

13 июл 2016 : 		 AT THE GATES не решили, начинать ли работу над альбомом

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17 ноя 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES

9 ноя 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES надеется записать ещё один альбом

31 авг 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES
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|||| 10 ноя 2020

AT THE GATES приступили к записи



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AT THE GATES отправились в студию Gröndahl, Стокгольм, Швеция, для записи нового альбома. Выход материала намечен на май. Гитарист группы, Jonas Stålhammar, рассказал о новом материале:

«Это своего рода прогресс относительно прошлого релиза, то есть это будет другая пластинка, но с фирменными чертами AT THE GATES. Большая эволюция. Мы все на одной волне, поэтому зачем нам записывать одно и то же из раза в раз. Записывать пластинку будет любопытно».

На вопрос о том, были ли у команды намечены какие-то гастроли, Jonas ответил:

«Думаю, что 90 % всех фестивалей, которые должны были состояться в этом году, переехали на следующий. Альбом должен выйти в мае, и я надеюсь, что всё вернётся к обычной жизни и мы сможем выступать».

AT THE GATES Begins Recording New Album:








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