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At the Gates

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29 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления AT THE GATES

19 май 2020 : 		 У AT THE GATES есть восемь песен

8 июл 2019 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

12 апр 2019 : 		 Новое видео AT THE GATES

4 мар 2019 : 		 Концертное видео AT THE GATES

11 янв 2019 : 		 Новое видео AT THE GATES

3 дек 2018 : 		 AT THE GATES выпустят два ЕР

9 май 2018 : 		 EPK от AT THE GATES

28 апр 2018 : 		 Видеопремьера нового клипа AT THE GATES

30 мар 2018 : 		 Новое видео AT THE GATES

14 мар 2018 : 		 Видео с секретного концерта AT THE GATES

2 мар 2018 : 		 Новое видео AT THE GATES

27 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AT THE GATES

19 янв 2018 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет весной

17 ноя 2017 : 		 AT THE GATES приступили к записи

12 сен 2017 : 		 AT THE GATES нашли гитариста

28 июл 2017 : 		 Вокалист AT THE GATES обещает сюрпризы

9 мар 2017 : 		 Из AT THE GATES ушел гитарист

13 июл 2016 : 		 AT THE GATES не решили, начинать ли работу над альбомом

30 янв 2016 : 		 Концертное видео AT THE GATES

30 ноя 2015 : 		 Документальный фильм о знаковом альбоме AT THE GATES

17 ноя 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES

9 ноя 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES надеется записать ещё один альбом

31 авг 2015 : 		 Новое видео AT THE GATES

19 авг 2015 : 		 Вокалист AT THE GATES о своем туре мечты

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления AT THE GATES
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|||| 29 июн 2020

Профессиональное видео с выступления AT THE GATES



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Профессиональное видео с выступления AT THE GATES, которое состоялось в рамках фестиваля With Full Force, доступно для просмотра ниже:

“To Drink From the Night Itself”
“Slaughter of the Soul”
“At War With Reality”
“A Stare Bound in Stone”
“Cold”
“El Altar del Dios Desconocido”
“Death and the Labyrinth”
“The Colours of the Beast”
“Suicide Nation”
“The Book of Sand (The Abomination)”
“Blinded by Fear”
“The Night Eternal”

Watch AT THE GATES At GermanyвЂ™s With Full Force Festival



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