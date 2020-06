29 июн 2020



Профессиональное видео с выступления AT THE GATES



Профессиональное видео с выступления AT THE GATES, которое состоялось в рамках фестиваля With Full Force, доступно для просмотра ниже:



“To Drink From the Night Itself”

“Slaughter of the Soul”

“At War With Reality”

“A Stare Bound in Stone”

“Cold”

“El Altar del Dios Desconocido”

“Death and the Labyrinth”

“The Colours of the Beast”

“Suicide Nation”

“The Book of Sand (The Abomination)”

“Blinded by Fear”

“The Night Eternal”







