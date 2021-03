сегодня



Вокалист AT THE GATES очень рад новому альбому



AT THE GATES завершили работу над новым альбом в Fascination Street Studios, Эребру, Швеция, вместе с продюсером Jens'ом Bogren'ом. В недавнем интервью вокалист Tomas Lindberg рассказал о новом диске следующее:



«Мы очень волновались по поводу "At War With Reality" [2014] ещё до того, как она была выпущена, потому что она представляла наше возвращение. Никто так не волновался, как мы, но некоторое время спустя я подумал, что эта пластинка слишком прилизанная, слишком хорошо сделана. "To Drink From the Night Itself" была ответом на это, мы хотели, чтобы она была грязной и ершистой, и на ней было классическое дэт-металлическое звучание, в том числе реверберация вокала и тому подобное. Это был альбом для фанатов старой школы. Предстоящий альбом находится где-то посередине — он продолжает концепцию, которую мы начали на двух предыдущих альбомах, где мы стали больше внимания уделять нашим проговым, краут- и авангардным влияниям. Просто чтобы дать вам представление о том, как это звучит, скажу, что одна песня идёт под названием "Goblin song", другую мы просто называем "Neu song". Но я обещаю, что мы не зайдём слишком далеко — люди не стали бы слушать это, если бы мы сами не слушали. Когда мы были в студии, мы сказали Jens'у Bogren'у, чтобы он сохранил ершистый звук и агрессивность последней пластинки, и смешал его со звуком первого альбома после нашего возвращения. И получилось просто потрясающе.



Когда мы выступали на фестивале Roadburn два года назад, мы сделали специальный сет с приглашёнными вокалистами и струнными инструментами, мы исполняли то, что никогда раньше не играли вживую. Всё это было очень вдохновляюще, потому что мы поняли, что сможем сделать сегодня то, что мы думали, сможем сделать в подростковом возрасте, когда хотели стать KING CRIMSON от дэт-металла [смеётся], но тогда мы были недостаточно хороши. После выступления в рамках Roadburn мы говорили о том, чтобы включить больше этих элементов в запись.



Скажем так, мы очень взволнованы тем, как люди примут эту запись, потому что на альбоме есть вещи, которые они раньше никогда не слышали на альбоме AT THE GATES — много странных вещей [смеётся]. Для старых фэнов на нём есть как минимум пять или шесть классических песен AT THE GATES, но это довольно разнообразный альбом.



AT THE GATES существуют уже так давно, что нам не нужно выпускать альбомы, чтобы угодить кому-то ещё — мы хотим делать то, что нравится нам самим. Это всё ещё дэт-металл, но он эволюционировал. Мы просто хотим, чтобы он продавался достаточно, чтобы получить деньги на запись следующего альбома [смеётся]».







