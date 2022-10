сегодня



В AT THE GATES вернулся гитарист



AT THE GATES сообщили о том, что новым гитаристом стал... Anders Björler, записавший с коллективом 'Terminal Spirit Disease', 'Slaughter Of The Soul' и 'At War with Reality'.



«Это точно похоже на возвращение домой. Мне, конечно, не хватало ребят, но также игры на гитаре, сочинения музыки и творчества в целом. Я наблюдал за развитием событий со стороны в течение нескольких лет, и я очень горжусь тем, что они создали в мое отсутствие. Я с нетерпением жду возможности записать новый альбом и снова вернуться к живым выступлениям».







