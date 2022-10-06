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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
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At the Gates

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11 янв 2019 : 		 Новое видео AT THE GATES

3 дек 2018 : 		 AT THE GATES выпустят два ЕР

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30 мар 2018 : 		 Новое видео AT THE GATES
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В AT THE GATES вернулся гитарист



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AT THE GATES сообщили о том, что новым гитаристом стал... Anders Björler, записавший с коллективом 'Terminal Spirit Disease', 'Slaughter Of The Soul' и 'At War with Reality'.

«Это точно похоже на возвращение домой. Мне, конечно, не хватало ребят, но также игры на гитаре, сочинения музыки и творчества в целом. Я наблюдал за развитием событий со стороны в течение нескольких лет, и я очень горжусь тем, что они создали в мое отсутствие. Я с нетерпением жду возможности записать новый альбом и снова вернуться к живым выступлениям».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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6 окт 2022
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George Ramm
Ну, как бы ещё два других (первых) альбома записал.

просмотров: 280

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