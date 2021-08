сегодня



Музыканты TESTAMENT, PROTEST THE HERO, THE ACACIA STRAIN, FROZEN SOUL, SHEARWATER исполняют хит TOTO



Alex Skolnick (Testament), Rody Walker (Protest The Hero, Tanner Wayne (In Flames), Emily Lee (Shearwater), Devin Shidaker (The Acacia Strain), Samantha Mobley (Frozen Soul) и Jordan Olds aka Gwarsenio Hall опубликовали видео, в котором исполняют хит TOTO "Hold The Line".







