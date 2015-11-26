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Toto

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17 ноя 2021 : 		 TOTO набрали миллиард

31 авг 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT, PROTEST THE HERO, THE ACACIA STRAIN, FROZEN SOUL, SHEARWATER исполняют хит TOTO

29 июн 2021 : 		 STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»

27 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза TOTO

15 апр 2021 : 		 Новый релиз TOTO выйдет летом

26 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»

14 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста TOTO

21 окт 2020 : 		 TOTO собрали новый состав

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO

24 окт 2019 : 		 TOTO прекращают существование

22 окт 2019 : 		 DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO

26 май 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня TOTO

8 авг 2018 : 		 TOTO ответили WEEZER

25 июл 2018 : 		 STEVE LUKATHER выпускает мемуары

16 ноя 2017 : 		 Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

15 июн 2017 : 		 TOTO планируют юбилей

9 мар 2017 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро

9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO

18 фев 2015 : 		 Новая песня TOTO

5 фев 2015 : 		 Новое видео TOTO

11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте

8 май 2014 : 		 Фрагмент нового концертного релиза TOTO

21 мар 2014 : 		 Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
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|||| 17 ноя 2021

TOTO набрали миллиард



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Хит TOTO "Africa" преодолел отметку в миллиард прослушиваний на Spotify.

David Paich: «Это превосходит любую мечту! Спасибо нашей семье, друзьям и поклонникам! "Africa" — это результат командной работы в студии, в результате которой получилось музыкальное волшебство! И спасибо Spotify за то, что помогли TOTO связаться с таким количеством потрясающих слушателей. Я знаю, что мой соавтор Джефф Поркаро улыбался бы и отмечал этот момент вместе с нами».

TOTO



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