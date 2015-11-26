TOTO набрали миллиард

Хит TOTO "Africa" преодолел отметку в миллиард прослушиваний на Spotify.
David Paich: «Это превосходит любую мечту! Спасибо нашей семье, друзьям и поклонникам! "Africa" — это результат командной работы в студии, в результате которой получилось музыкальное волшебство! И спасибо Spotify за то, что помогли TOTO связаться с таким количеством потрясающих слушателей. Я знаю, что мой соавтор Джефф Поркаро улыбался бы и отмечал этот момент вместе с нами».
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