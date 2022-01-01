×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"
38
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
22
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
16
Новое видео SCORPIONS
14
BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ...
13
Новое видео ANNIHILATOR
12
Новая песня SCORPIONS
12
Новое видео BLOODYWOOD
12
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
12
Лидер GHOST назвал себя диктатором
11
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"
38
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
22
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
16
Новое видео SCORPIONS
14
BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ...
13
все новости группы
Toto
США
Pop Rock
Hard Rock
Art Rock
https://totoofficial.com/home/
Myspace:
http://www.myspace.com/toto99
Facebook:
https://www.facebook.com/totoband/
2 мар 2022
:
Видео полного выступления TOTO
17 ноя 2021
:
TOTO набрали миллиард
31 авг 2021
:
Музыканты TESTAMENT, PROTEST THE HERO, THE ACACIA STRAIN, FROZEN SOUL, SHEARWATER исполняют хит TOTO
29 июн 2021
:
STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»
27 май 2021
:
Фрагмент нового релиза TOTO
15 апр 2021
:
Новый релиз TOTO выйдет летом
26 фев 2021
:
STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»
14 фев 2021
:
Новое видео вокалиста TOTO
21 окт 2020
:
TOTO собрали новый состав
14 июл 2020
:
JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO
24 окт 2019
:
TOTO прекращают существование
22 окт 2019
:
DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO
26 май 2019
:
Ранее не издававшаяся песня TOTO
8 авг 2018
:
TOTO ответили WEEZER
25 июл 2018
:
STEVE LUKATHER выпускает мемуары
16 ноя 2017
:
Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале
15 июн 2017
:
TOTO планируют юбилей
9 мар 2017
:
Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро
9 апр 2016
:
Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом
17 мар 2015
:
Скончался басист TOTO Mike Porcaro
5 мар 2015
:
Новая песня TOTO
18 фев 2015
:
Новая песня TOTO
5 фев 2015
:
Новое видео TOTO
11 янв 2015
:
Новый альбом TOTO выйдет в марте
8 май 2014
:
Фрагмент нового концертного релиза TOTO
21 мар 2014
:
Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
сегодня
Видео полного выступления TOTO
Видео полного выступления TOTO, которое состоялось 23 февраля в Pittsburgh, PA, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Till the End"
"Hold the Line"
"I'll Be Over You"
"White Sister"
"Georgy Porgy"
"I Won't Hold You Back"
"You Are the Flower"
"Home of the Brave"
"Rosanna"
"Africa"
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 103
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).