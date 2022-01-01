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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
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Toto

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Видео полного выступления TOTO



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Видео полного выступления TOTO, которое состоялось 23 февраля в Pittsburgh, PA, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Till the End"
"Hold the Line"
"I'll Be Over You"
"White Sister"
"Georgy Porgy"
"I Won't Hold You Back"
"You Are the Flower"
"Home of the Brave"
"Rosanna"
"Africa"

TOTO - Single-Cam Video Of Entire Freedom 2022 Pittsburgh Show Streaming




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