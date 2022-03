сегодня



Видео полного выступления TOTO



Видео полного выступления TOTO, которое состоялось 23 февраля в Pittsburgh, PA, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Till the End"

"Hold the Line"

"I'll Be Over You"

"White Sister"

"Georgy Porgy"

"I Won't Hold You Back"

"You Are the Flower"

"Home of the Brave"

"Rosanna"

"Africa"







