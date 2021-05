Фрагмент нового релиза TOTO

сегодня



TOTO и The Players Club/Mascot Label Group объявили о том, что двадцать пятого июня состоится релиз "With A Little Help From My Friends", основой для которого стало выступление 21 ноября 2020 года, в рамках которого на сцене дебютировал новый состав коллектива. Релиз будет доступен в различных версиях, включая винил, CD/DVD и CD/Blu-ray.



Трек-лист:



01. Till The End



02. Hold The Line



03. Pamela



04. Kingdom Of Desire



05. White Sister



06. You Are The Flower



07. I Won’t Hold You Back



08. Stop Loving You



09. Band Introductions



10. Home Of The Brave



11. Rosanna



12. With A Little Help From My Friends



Фрагмент из этого релиза, "You Are The Flower", доступен ниже.



















