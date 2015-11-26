Фрагмент нового релиза TOTO

TOTO и The Players Club/Mascot Label Group объявили о том, что двадцать пятого июня состоится релиз "With A Little Help From My Friends", основой для которого стало выступление 21 ноября 2020 года, в рамках которого на сцене дебютировал новый состав коллектива. Релиз будет доступен в различных версиях, включая винил, CD/DVD и CD/Blu-ray.
Трек-лист:
01. Till The End
02. Hold The Line
03. Pamela
04. Kingdom Of Desire
05. White Sister
06. You Are The Flower
07. I Won’t Hold You Back
08. Stop Loving You
09. Band Introductions
10. Home Of The Brave
11. Rosanna
12. With A Little Help From My Friends
Фрагмент из этого релиза, "You Are The Flower", доступен ниже.
Soror
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