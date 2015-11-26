Новый релиз TOTO выйдет летом

TOTO и The Players Club/Mascot Label Group объявили о том, что двадцать пятого июня состоится релиз "With A Little Help From My Friends", основой для которого стало выступление 21 ноября 2020 года, в рамках которого на сцене дебютировал новый состав коллектива. Релиз будет доступен в различных версиях, включая винил, CD/DVD и CD/Blu-ray.
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