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Toto

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11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте

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21 мар 2014 : 		 Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
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Новый релиз TOTO выйдет летом



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TOTO и The Players Club/Mascot Label Group объявили о том, что двадцать пятого июня состоится релиз "With A Little Help From My Friends", основой для которого стало выступление 21 ноября 2020 года, в рамках которого на сцене дебютировал новый состав коллектива. Релиз будет доступен в различных версиях, включая винил, CD/DVD и CD/Blu-ray.

Трек-лист:

01. Till The End

02. Hold The Line

03. Pamela

04. Kingdom Of Desire

05. White Sister

06. You Are The Flower

07. I Won’t Hold You Back

08. Stop Loving You

09. Band Introductions

10. Home Of The Brave

11. Rosanna

12. With A Little Help From My Friends

TOTO To Release 'With A Little Help From My Friends' In June





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