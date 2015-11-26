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Toto

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29 июн 2021 : 		 STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»

27 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза TOTO

15 апр 2021 : 		 Новый релиз TOTO выйдет летом

26 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»

14 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста TOTO

21 окт 2020 : 		 TOTO собрали новый состав

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO

24 окт 2019 : 		 TOTO прекращают существование

22 окт 2019 : 		 DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO

26 май 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня TOTO

8 авг 2018 : 		 TOTO ответили WEEZER

25 июл 2018 : 		 STEVE LUKATHER выпускает мемуары

16 ноя 2017 : 		 Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

15 июн 2017 : 		 TOTO планируют юбилей

9 мар 2017 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро

9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO

18 фев 2015 : 		 Новая песня TOTO

5 фев 2015 : 		 Новое видео TOTO

11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте

8 май 2014 : 		 Фрагмент нового концертного релиза TOTO

21 мар 2014 : 		 Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
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|||| 29 июн 2021

STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»



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STEVE LUKATHER в рамках недавнего интервью подтвердил, что у TOTO нет никаких планов относительно записи новой музыки:

«Не будет никакой пластинки TOTO. Мы будем продолжать с тем, что есть. Мы с Joe можем выпускать сольники и что-то делать вместе, а также выходить и выступать как TOTO, но ничего нового под этим именем выпускать не будем. И если мы собираем аудиторию, мы рассчитаемся с теми, кто подал на нас в суд, и идём дальше. Я буду бороться. Я так просто не сдаюсь. Я получил много ударов за последние 45 с лишним лет, а это немалый срок. Так что я могу принять удар, мужик, и этих ударов было множество из-за ложных фактов. Но это нормально. Теперь всё позади. Я отпустил е это. Мир и любовь всем. Я не испытываю никакой ненависти. Я говорю: "Ладно, жизнь меняется. Мне жаль. Это разбило и моё сердце". Но это как пережить развод — нужно снова сесть на лошадь и заниматься своим делом. И именно этим мы и планируем заниматься. Нет никакого злорадства или "я собираюсь с кем-то поквитаться". Это просто пустая трата времени. Мне 63 года, мужик. Я больше не хочу играть в эти игры».

STEVE LUKATHER:



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Alex ASP


29 июн 2021, 18:55		Очень жаль, последние альбомы очень даже неплохи!

AlexTronenko


29 июн 2021, 19:12		За это нужно сказать спасибо вдове Джефа Поркаро, которая через 30 лет после смерти мужа решила подать в суд и получить баблишко

resurgamresponses


29 июн 2021, 21:17		значит фэны могут собрать ВСЮ коллекцию дисков. а кто и пластов

Orthodox


29 июн 2021, 22:26		resurgamresponses, хм, логично: "Как хорошо, что Иен Кёртис помер после первого альбома!" (с) :)))


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