29 июн 2021



STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»



STEVE LUKATHER в рамках недавнего интервью подтвердил, что у TOTO нет никаких планов относительно записи новой музыки:



«Не будет никакой пластинки TOTO. Мы будем продолжать с тем, что есть. Мы с Joe можем выпускать сольники и что-то делать вместе, а также выходить и выступать как TOTO, но ничего нового под этим именем выпускать не будем. И если мы собираем аудиторию, мы рассчитаемся с теми, кто подал на нас в суд, и идём дальше. Я буду бороться. Я так просто не сдаюсь. Я получил много ударов за последние 45 с лишним лет, а это немалый срок. Так что я могу принять удар, мужик, и этих ударов было множество из-за ложных фактов. Но это нормально. Теперь всё позади. Я отпустил е это. Мир и любовь всем. Я не испытываю никакой ненависти. Я говорю: "Ладно, жизнь меняется. Мне жаль. Это разбило и моё сердце". Но это как пережить развод — нужно снова сесть на лошадь и заниматься своим делом. И именно этим мы и планируем заниматься. Нет никакого злорадства или "я собираюсь с кем-то поквитаться". Это просто пустая трата времени. Мне 63 года, мужик. Я больше не хочу играть в эти игры».







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