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*С Новым годом! 68
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 26
*Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль» 26
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 18
*JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY 18
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Toto

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9 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TOTO

29 июл 2023 : 		 Видео полного выступления TOTO

2 мар 2022 : 		 Видео полного выступления TOTO

17 ноя 2021 : 		 TOTO набрали миллиард

31 авг 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT, PROTEST THE HERO, THE ACACIA STRAIN, FROZEN SOUL, SHEARWATER исполняют хит TOTO

29 июн 2021 : 		 STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»

27 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза TOTO

15 апр 2021 : 		 Новый релиз TOTO выйдет летом

26 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»

14 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста TOTO

21 окт 2020 : 		 TOTO собрали новый состав

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO

24 окт 2019 : 		 TOTO прекращают существование

22 окт 2019 : 		 DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO

26 май 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня TOTO

8 авг 2018 : 		 TOTO ответили WEEZER

25 июл 2018 : 		 STEVE LUKATHER выпускает мемуары

16 ноя 2017 : 		 Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

15 июн 2017 : 		 TOTO планируют юбилей

9 мар 2017 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро

9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO

18 фев 2015 : 		 Новая песня TOTO

5 фев 2015 : 		 Новое видео TOTO

11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте
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Профессиональное видео с выступления TOTO



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Профессиональное видео с выступления TOTO, которое состоялось 25 ноября в Night Of The Proms, Antwerp, Belgium, доступно для просмотра ниже:

"Stop Loving You"
"I'll Be Over You"
"Rosanna"
"Africa"
"Hold the Line"

TOTO - Pro-Shot Live Video From Night Of The Proms In Belgium Streaming




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