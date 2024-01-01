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68
DORO PESCH: «Металл — это свобода!»
26
Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»
26
WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров»
18
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Toto
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Art Rock
https://totoofficial.com/home/
Myspace:
http://www.myspace.com/toto99
Facebook:
https://www.facebook.com/totoband/
9 янв 2024
:
Профессиональное видео с выступления TOTO
29 июл 2023
:
Видео полного выступления TOTO
2 мар 2022
:
Видео полного выступления TOTO
17 ноя 2021
:
TOTO набрали миллиард
31 авг 2021
:
Музыканты TESTAMENT, PROTEST THE HERO, THE ACACIA STRAIN, FROZEN SOUL, SHEARWATER исполняют хит TOTO
29 июн 2021
:
STEVE LUKATHER: «Новых пластинок TOTO не будет»
27 май 2021
:
Фрагмент нового релиза TOTO
15 апр 2021
:
Новый релиз TOTO выйдет летом
26 фев 2021
:
STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»
14 фев 2021
:
Новое видео вокалиста TOTO
21 окт 2020
:
TOTO собрали новый состав
14 июл 2020
:
JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO
24 окт 2019
:
TOTO прекращают существование
22 окт 2019
:
DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO
26 май 2019
:
Ранее не издававшаяся песня TOTO
8 авг 2018
:
TOTO ответили WEEZER
25 июл 2018
:
STEVE LUKATHER выпускает мемуары
16 ноя 2017
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Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
сегодня
Профессиональное видео с выступления TOTO
Профессиональное видео с выступления TOTO, которое состоялось 25 ноября в Night Of The Proms, Antwerp, Belgium, доступно для просмотра ниже:
"Stop Loving You"
"I'll Be Over You"
"Rosanna"
"Africa"
"Hold the Line"
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