TOTO собрали новый состав



Музыканты TOTO Steve Lukather и Joseph Williams собрали новый состав коллектива и планируют массивный тур "Dogz Of Oz" по Северной Америке, Европе, Азии, Австралии и Новой Зеландии на следующий год. Новыми участниками команды стали басист John Pierce (Huey Lewis And The News), барабанщик Robert “Sput” Searight (Ghost-Note / Snarky Puppy), клавишник Steve Maggiora (Elvis, Moms Mabely). Клавишник Dominique “Xavier” Taplin (Prince, Ghost-Note) и мультиинструменталист Warren Ham (Ringo Starr) продолжат своё участие в туровой команде. Новый состав стал уже 15-м в карьере коллектива.



21 ноября новый состав дебютирует в рамках единственного концерта, который будет транслироваться онлайн. Детали доступны здесь.







