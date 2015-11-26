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Toto

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9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO

18 фев 2015 : 		 Новая песня TOTO

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11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте

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21 мар 2014 : 		 Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
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TOTO собрали новый состав



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Музыканты TOTO Steve Lukather и Joseph Williams собрали новый состав коллектива и планируют массивный тур "Dogz Of Oz" по Северной Америке, Европе, Азии, Австралии и Новой Зеландии на следующий год. Новыми участниками команды стали басист John Pierce (Huey Lewis And The News), барабанщик Robert “Sput” Searight (Ghost-Note / Snarky Puppy), клавишник Steve Maggiora (Elvis, Moms Mabely). Клавишник Dominique “Xavier” Taplin (Prince, Ghost-Note) и мультиинструменталист Warren Ham (Ringo Starr) продолжат своё участие в туровой команде. Новый состав стал уже 15-м в карьере коллектива.

21 ноября новый состав дебютирует в рамках единственного концерта, который будет транслироваться онлайн. Детали доступны здесь.

TOTO's STEVE LUKATHER And JOSEPH WILLIAMS Announce New Band Lineup, Plans To Bring



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mateas89


21 окт 2020, 01:09		Эу-эу, а Стив Поркаро куда делся? Без него и Пейча это уже не Toto ни разу(((


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