29 июл 2023



Видео полного выступления TOTO



Видео полного выступления TOTO, которое состоялось 21 июля в Токио, доступно для просмотра ниже:



"Orphan"

"Afraid of Love"

"Hold the Line"

"Falling in Between"

"I'll Be Over You"

- keyboard solo -

"White Sister"

"Georgy Porgy"

"Pamela"

"Kingdom of Desire"

- drum solo -

"Waiting for Your Love"

"I'll Supply the Love"

"Home of the Brave"

"Rosanna"

"Africa"







+0 -0



просмотров: 52