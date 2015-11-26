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Toto

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26 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»

14 фев 2021 : 		 Новое видео вокалиста TOTO

21 окт 2020 : 		 TOTO собрали новый состав

14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO

24 окт 2019 : 		 TOTO прекращают существование

22 окт 2019 : 		 DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO

26 май 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня TOTO

8 авг 2018 : 		 TOTO ответили WEEZER

25 июл 2018 : 		 STEVE LUKATHER выпускает мемуары

16 ноя 2017 : 		 Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

15 июн 2017 : 		 TOTO планируют юбилей

9 мар 2017 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро

9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO

18 фев 2015 : 		 Новая песня TOTO

5 фев 2015 : 		 Новое видео TOTO

11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте

8 май 2014 : 		 Фрагмент нового концертного релиза TOTO

21 мар 2014 : 		 Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
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STEVE LUKATHER о будущем TOTO: «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»



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STEVE LUKATHER в рамках недавнего интервью коснулся темы кончины TOTO в конце 10-х:

«Было горьковатое ощущение, потому что мы понимали, что всё катится к концу. Возникли юридические разногласия. Были те, кто не хотел отступать. Всё начиналось круто, а закончилось плохо — суды и прочее дерьмо.

Это не дарило никакой радости. Это был печальный конец того, что начиналось очень здорово. Это как брак, который пошёл совсем не так. Печально, но у меня больше нет никаких плохих ощущений. Но печальный опыт есть».

STEVE LUKATHER, который решил продолжить историю TOTO с вокалистом Joseph'ом Williams'ом, добавил:

«Мы всё отложили, а потом решили вдохнуть новую жизнь. Мы с Joseph'ом решили: "Ну мы же заплатили за имя, так что давай, чёрт возьми, его использовать!", и я собрал команду с другими людьми».

STEVE LUKATHER On TOTO



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