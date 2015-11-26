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STEVE LUKATHER о будущем TOTO : «Мы вложились в имя, так, чёрт возьми, давайте использовать его!»



STEVE LUKATHER в рамках недавнего интервью коснулся темы кончины TOTO в конце 10-х:



«Было горьковатое ощущение, потому что мы понимали, что всё катится к концу. Возникли юридические разногласия. Были те, кто не хотел отступать. Всё начиналось круто, а закончилось плохо — суды и прочее дерьмо.



Это не дарило никакой радости. Это был печальный конец того, что начиналось очень здорово. Это как брак, который пошёл совсем не так. Печально, но у меня больше нет никаких плохих ощущений. Но печальный опыт есть».



STEVE LUKATHER, который решил продолжить историю TOTO с вокалистом Joseph'ом Williams'ом, добавил:



«Мы всё отложили, а потом решили вдохнуть новую жизнь. Мы с Joseph'ом решили: "Ну мы же заплатили за имя, так что давай, чёрт возьми, его использовать!", и я собрал команду с другими людьми».







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