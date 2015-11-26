JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO

Jack Russell (GREAT WHITE, JACK RUSSELL'S GREAT WHITE) и Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP, SURVIVOR) собрали друзей для записи карантинного видео на кавер-версию хита TOTO "Hold The Line". К ним присоединились Robby Lochner (JACK RUSSELL'S GREAT WHITE), Jose Antonio Rodriguez, Felix "D-Kat" Pollard, Javy Bojorquez и Morgan Myles, — видео доступно ниже.
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