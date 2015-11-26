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Toto

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14 июл 2020 : 		 JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO

24 окт 2019 : 		 TOTO прекращают существование

22 окт 2019 : 		 DAVID PAICH присоединился на сцене к TOTO

26 май 2019 : 		 Ранее не издававшаяся песня TOTO

8 авг 2018 : 		 TOTO ответили WEEZER

25 июл 2018 : 		 STEVE LUKATHER выпускает мемуары

16 ноя 2017 : 		 Сборник лучших хитов TOTO выйдет в феврале

15 июн 2017 : 		 TOTO планируют юбилей

9 мар 2017 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR почтил память Джеффа Поркаро

9 апр 2016 : 		 Основатель TOTO выпустит свой первый сольный альбом

17 мар 2015 : 		 Скончался басист TOTO Mike Porcaro

5 мар 2015 : 		 Новая песня TOTO

18 фев 2015 : 		 Новая песня TOTO

5 фев 2015 : 		 Новое видео TOTO

11 янв 2015 : 		 Новый альбом TOTO выйдет в марте

8 май 2014 : 		 Фрагмент нового концертного релиза TOTO

21 мар 2014 : 		 Концертный релиз TOTO выйдет в апреле
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JACK RUSSELL и ROBIN MCAULEY исполняют TOTO



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Jack Russell (GREAT WHITE, JACK RUSSELL'S GREAT WHITE) и Robin McAuley (MCAULEY SCHENKER GROUP, SURVIVOR) собрали друзей для записи карантинного видео на кавер-версию хита TOTO "Hold The Line". К ним присоединились Robby Lochner (JACK RUSSELL'S GREAT WHITE), Jose Antonio Rodriguez, Felix "D-Kat" Pollard, Javy Bojorquez и Morgan Myles, — видео доступно ниже.

JACK RUSSELL Teams Up With ROBIN MCAULEY For Quarantine Acoustic Cover Of TOTO





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