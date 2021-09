сегодня



Новая песня THE LUCID



"Damned",новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.



Трек-лист:



01. Maggot Wind



02. Deaths Of Despair



03. Spoiler Head



04. Hair



05. Maskronaut



06. Damned



07. Breech Boy



08. Pigs And Sons



09. Parade Of Spit



















+0 -0



просмотров: 193