11 янв 2023



Новая песня THE LUCID



"Risk Machine", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski (SPONGE), Drew Fortier, David Ellefson (ex-MEGADETH) и Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Saddle Up And Ride" , выход которого запланирован на 27 января.



Трек-лист:



01. Deep Country

02. Saddle Up And Ride (featuring Violent J)

03. Mumps

04. Risk Machine

05. Sweet Toof (featuring Violent J)







+0 -0



просмотров: 155