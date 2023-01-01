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*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
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The Lucid

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11 янв 2023 : 		 Новая песня THE LUCID

30 дек 2022 : 		 Новая песня THE LUCID

25 дек 2022 : 		 Новая песня THE LUCID с участником рэп-дуэта INSANE CLOWN POSSE

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6 июн 2022 : 		 Новое видео THE LUCID

27 май 2022 : 		 Гитарист THE LUCID: «Парни, проверяйте свои яйца!!!»

21 апр 2022 : 		 Новое видео THE LUCID

13 янв 2022 : 		 Новое видео THE LUCID

21 дек 2021 : 		 У THE LUCID есть четыре!

7 окт 2021 : 		 Новая песня THE LUCID

1 окт 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE LUCID

28 сен 2021 : 		 Новая песня THE LUCID

9 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON в THE LUCID
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|||| 11 янв 2023

Новая песня THE LUCID



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"Risk Machine", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski (SPONGE), Drew Fortier, David Ellefson (ex-MEGADETH) и Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Saddle Up And Ride" , выход которого запланирован на 27 января.

Трек-лист:

01. Deep Country
02. Saddle Up And Ride (featuring Violent J)
03. Mumps
04. Risk Machine
05. Sweet Toof (featuring Violent J)




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