Новое видео THE LUCID

"Deaths Of Despair", новое видео группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski (SPONGE), Drew Fortier, David Ellefson (ex-MEGADETH) и Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Lucid", продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.
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