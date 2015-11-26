13 янв 2022



Новое видео THE LUCID



"Deaths Of Despair", новое видео группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski (SPONGE), Drew Fortier, David Ellefson (ex-MEGADETH) и Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Lucid", продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.



Трек-лист:



01. Maggot Wind



02. Deaths Of Despair



03. Spoiler Head



04. Hair



05. Maskronaut



06. Damned



07. Breech Boy



08. Pigs And Sons



09. Parade Of Spit







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