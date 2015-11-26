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The Lucid

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|||| 13 янв 2022

Новое видео THE LUCID



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"Deaths Of Despair", новое видео группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski (SPONGE), Drew Fortier, David Ellefson (ex-MEGADETH) и Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Lucid", продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.

Трек-лист:

01. Maggot Wind

02. Deaths Of Despair

03. Spoiler Head

04. Hair

05. Maskronaut

06. Damned

07. Breech Boy

08. Pigs And Sons

09. Parade Of Spit

Ex-MEGADETH Bassist DAVID ELLEFSON Announces First Live Shows With THE LUCID, Drops Music Video For 'Deaths Of Despair'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


14 янв 2022, 00:46		Ну в общем-то симпатично:) Неожиданно прикольный видос, который целиком и полностью вытаскивает энергичный фронтмен. Ну и забавно видеть Хеллера, не играющего пулемётные бочки, а Эллефсона в одежде.


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