сегодня



Бывший басист MEGADETH — о THE LUCID: «Я всегда открыт для таких вещей»



Бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a, который недавно сотрудничал с Violent J из INSANE CLOWN POSSE на сингле "Saddle Up And Ride" его проекта THE LUCID, спросили в новом интервью The Travel Addict, есть ли кто-то, с кем он хотел бы сотрудничать или сыграть, на что он ответил:



«Конечно. Я никогда не ожидал, что появится THE LUCID. Я никогда не думал, что получится что-то вроде ICP. Я всегда открыт для этого. Обычно мне звонят по телефону, и кто-то просит меня сделать что-то. Я бы, наверное, никогда не подумал об этом, понимаете? Я всегда открыт для таких вещей. Джем-сейшены всех звёзд, THE STOWAWAYS [группа звёзд круиза ShipRocked], METAL ALLEGIANCE, я пару раз играл для Christmas Pudding" Alice'a Cooper'a [недалеко от моего дома] здесь, в Аризоне. Вдруг звонит телефон и у меня спрашивают: "Привет, не хочешь присоединиться к нам?" И я всегда отвечаю "Да". Я настраиваю свой бас, иду в комнату и становлюсь частью действия. Это потрясающе».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 418