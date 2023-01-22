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The Lucid

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9 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON в THE LUCID
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Бывший басист MEGADETH — о THE LUCID: «Я всегда открыт для таких вещей»



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Бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a, который недавно сотрудничал с Violent J из INSANE CLOWN POSSE на сингле "Saddle Up And Ride" его проекта THE LUCID, спросили в новом интервью The Travel Addict, есть ли кто-то, с кем он хотел бы сотрудничать или сыграть, на что он ответил:

«Конечно. Я никогда не ожидал, что появится THE LUCID. Я никогда не думал, что получится что-то вроде ICP. Я всегда открыт для этого. Обычно мне звонят по телефону, и кто-то просит меня сделать что-то. Я бы, наверное, никогда не подумал об этом, понимаете? Я всегда открыт для таких вещей. Джем-сейшены всех звёзд, THE STOWAWAYS [группа звёзд круиза ShipRocked], METAL ALLEGIANCE, я пару раз играл для Christmas Pudding" Alice'a Cooper'a [недалеко от моего дома] здесь, в Аризоне. Вдруг звонит телефон и у меня спрашивают: "Привет, не хочешь присоединиться к нам?" И я всегда отвечаю "Да". Я настраиваю свой бас, иду в комнату и становлюсь частью действия. Это потрясающе».




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22 янв 2023
N
Nepalcev
Да и вообще, по жизни, дядька открытый.
22 янв 2023
o
olly71
Nepalcev, ага особенно после того как постоянный и жирный заработок из Мегадет прекратился так вообще открытым стал не закроешь ))))
22 янв 2023
N
Nepalcev
olly71, ну так он благодаря своей открытости заработок и потерял.

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