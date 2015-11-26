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Новая песня THE LUCID
"Hair", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Lucid", продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.
Трек-лист:
01. Maggot Wind
02. Deaths Of Despair
03. Spoiler Head
04. Hair
05. Maskronaut
06. Damned
07. Breech Boy
08. Pigs And Sons
09. Parade Of Spit
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