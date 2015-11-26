Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня GHOST 84
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 37
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 24
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 23
[= ||| все новости группы



*

The Lucid

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня THE LUCID



*
zoom
*
* *
"Hair", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Lucid", продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.

Трек-лист:

01. Maggot Wind

02. Deaths Of Despair

03. Spoiler Head

04. Hair

05. Maskronaut

06. Damned

07. Breech Boy

08. Pigs And Sons

09. Parade Of Spit

DAVID ELLEFSON











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 134

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом