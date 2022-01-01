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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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The Lucid

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|||| 25 дек 2022

Новая песня THE LUCID с участником рэп-дуэта INSANE CLOWN POSSE



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"Saddle Up And Ride" feat. Violent J из INSANE CLOWN POSSE, новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski (SPONGE), Drew Fortier, David Ellefson (ex-MEGADETH) и Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Saddle Up And Ride" , выход которого запланирован на 27 января.

Трек-лист:

01. Deep Country
02. Saddle Up And Ride (featuring Violent J)
03. Mumps
04. Risk Machine
05. Sweet Toof (featuring Violent J)




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