Новая песня THE LUCID

"Mumps", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski (SPONGE), Drew Fortier, David Ellefson (ex-MEGADETH) и Mike Heller (RAVEN, FEAR FACTORY), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Saddle Up And Ride" , выход которого запланирован на 27 января.
Трек-лист:
01. Deep Country
02. Saddle Up And Ride (featuring Violent J)
03. Mumps
04. Risk Machine
05. Sweet Toof (featuring Violent J)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет