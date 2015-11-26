Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания 270
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 62
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
*Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футбол... 22
[= ||| все новости группы



*

The Lucid

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-



9 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON в THE LUCID
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON в THE LUCID



*
zoom
*
* *
"Maggot Wind", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.

Трек-лист:

"Maggot Wind"
"Deaths Of Despair"
"Spoiler Head"
"Hair"
"Maskronaut"
"Damned"
"Breech Boy"
"Pigs And Sons"
"Parade Of Spit"

THE LUCID Featuring Former MEGADETH Bassist DAVID ELLEFSON To Release Debut Album In October; "Maggot Wind" Single Streaming



Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

nabastak_


9 сен 2021, 16:41		Гранж-альтернатива какая-то с хорошим куплетом и нудным припевом.

olly71


9 сен 2021, 16:59		Жуткая нудятина с наркоманским вокалом . Мне трудно представить человека который заплатит за такую музыку...

havahej


9 сен 2021, 20:37		Да... не знаю на что рассчитывает знаменитый дрочила в компании нонеймов с такой то хуитой... Как басиста Меги я его весьма уважаю и ценю, а в остальном... кому нибудь он такой красивый нужен?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1093

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом