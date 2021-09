все новости группы







9 сен 2021 : DAVID ELLEFSON в THE LUCID



"Maggot Wind", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.



Трек-лист:



"Maggot Wind"

"Deaths Of Despair"

"Spoiler Head"

"Hair"

"Maskronaut"

"Damned"

"Breech Boy"

"Pigs And Sons"

"Parade Of Spit"







