DAVID ELLEFSON в THE LUCID

"Maggot Wind", новая песня группы THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, продюсером которого был Mike Heller, а за сведение отвечал Lasse Lammert.
Трек-лист:
"Maggot Wind"
"Deaths Of Despair"
"Spoiler Head"
"Hair"
"Maskronaut"
"Damned"
"Breech Boy"
"Pigs And Sons"
"Parade Of Spit"
nabastak_
olly71
havahej
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