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Обложка и трек-лист нового альбома THE LUCID
Группа THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, представили обложку дебютного альбома, релиз которого намечен на 15 октября:
01. Maggot Wind
02. Deaths Of Despair
03. Spoiler Head
04. Hair
05. Maskronaut
06. Damned
07. Breech Boy
08. Pigs And Sons
09. Parade Of Spit
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