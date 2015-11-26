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Обложка и трек-лист нового альбома THE LUCID



Группа THE LUCID, в состав которой входят Vinnie Dombroski, Drew Fortier, David Ellefson и Mike Heller, представили обложку дебютного альбома, релиз которого намечен на 15 октября:



01. Maggot Wind



02. Deaths Of Despair



03. Spoiler Head



04. Hair



05. Maskronaut



06. Damned



07. Breech Boy



08. Pigs And Sons



09. Parade Of Spit











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