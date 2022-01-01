Гитарист THE LUCID: «Парни, проверяйте свои яйца!!!»
Drew Fortier поделился с поклонниками радостным событием:
«Я жив! Факты: У меня обнаружили рак в правом яичке и сегодня удалили это яичко. Жду ответа от специалистов о том, распространился ли рак, но пока все хорошо! Опухоль стала размером с теннисный мяч. Это просто с ума сойти. Забавно, но я проснулся после анестезии и говорил " BANG TANGO". Также очень скоро выходит новый E.P. от THE LUCID под названием "Saddle Up And Ride". Также мораль этой истории: проверьте свои яйца, парни!!! Также спасибо всем, кто связался со мной и прислал пожелания здоровья!!! Вы все невероятно замечательные!!!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет