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*Новое видео группы METALLICA 62
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*Новое видео группы METALLICA 62
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 53
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 20
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The Lucid

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27 янв 2023 : 		 Кавер-версия FAITH NO MORE от THE LUCID

22 янв 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH — о THE LUCID: «Я всегда открыт для таких вещей»

11 янв 2023 : 		 Новая песня THE LUCID

30 дек 2022 : 		 Новая песня THE LUCID

25 дек 2022 : 		 Новая песня THE LUCID с участником рэп-дуэта INSANE CLOWN POSSE

22 дек 2022 : 		 THE LUCID обещают новый материал

6 июн 2022 : 		 Новое видео THE LUCID

27 май 2022 : 		 Гитарист THE LUCID: «Парни, проверяйте свои яйца!!!»

21 апр 2022 : 		 Новое видео THE LUCID

13 янв 2022 : 		 Новое видео THE LUCID

21 дек 2021 : 		 У THE LUCID есть четыре!

7 окт 2021 : 		 Новая песня THE LUCID

1 окт 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE LUCID

28 сен 2021 : 		 Новая песня THE LUCID

9 сен 2021 : 		 DAVID ELLEFSON в THE LUCID
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|||| сегодня

Кавер-версия FAITH NO MORE от THE LUCID



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THE LUCID вместе с иконой рэпа icon Violent J (INSANE CLOWN POSSE) представили собственное прочтение хита FAITH NO MORE "Epic".




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