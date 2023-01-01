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Новое видео группы METALLICA
62
Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
53
TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»
39
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
38
PANTERA отменили и в Австрии
20
RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blo...
14
METALLICA представит альбом в кинотеатрах
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TIM 'RIPPER' OWENS схуднул
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CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в ...
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Новое видео группы METALLICA
62
Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
53
TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!»
39
Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F...
38
PANTERA отменили и в Австрии
20
все новости группы
The Lucid
США
-
https://www.instagram.com/the.lucid.official
Myspace:
https://thelucidofficial.bandcamp.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/thelucidband
27 янв 2023
:
Кавер-версия FAITH NO MORE от THE LUCID
22 янв 2023
:
Бывший басист MEGADETH — о THE LUCID: «Я всегда открыт для таких вещей»
11 янв 2023
:
Новая песня THE LUCID
30 дек 2022
:
Новая песня THE LUCID
25 дек 2022
:
Новая песня THE LUCID с участником рэп-дуэта INSANE CLOWN POSSE
22 дек 2022
:
THE LUCID обещают новый материал
6 июн 2022
:
Новое видео THE LUCID
27 май 2022
:
Гитарист THE LUCID: «Парни, проверяйте свои яйца!!!»
21 апр 2022
:
Новое видео THE LUCID
13 янв 2022
:
Новое видео THE LUCID
21 дек 2021
:
У THE LUCID есть четыре!
7 окт 2021
:
Новая песня THE LUCID
1 окт 2021
:
Обложка и трек-лист нового альбома THE LUCID
28 сен 2021
:
Новая песня THE LUCID
9 сен 2021
:
DAVID ELLEFSON в THE LUCID
сегодня
Кавер-версия FAITH NO MORE от THE LUCID
THE LUCID вместе с иконой рэпа icon Violent J (INSANE CLOWN POSSE) представили собственное прочтение хита FAITH NO MORE "Epic".
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Сообщений нет