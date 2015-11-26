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Steve Harris British Lion

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14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

20 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

16 дек 2019 : 		 STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION

12 дек 2019 : 		 Новый трек BRITISH LION

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет зимой

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет в 2020 году

23 ноя 2018 : 		 STEVE HARRIS: «Релиз нового альбома BRITISH LION зависит от графика IRON MAIDEN»

17 окт 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BRITISH LION

1 авг 2017 : 		 STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

22 ноя 2016 : 		 Новый альбом BRITISH LION будет тяжелее дебюта

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

9 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

3 сен 2016 : 		 BRITISH LION анонсировали европейский тур

27 июл 2016 : 		 BRITISH LION планируют новый тур

19 авг 2015 : 		 BRITISH LION планируют выпустить новый альбом
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Новое видео BRITISH LION



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"Bible Black", новое видео группы BRITISH LION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Burning".

STEVE HARRIS





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Умник


14 окт 2021, 09:29		Для чего Харрису нужна эта группа? В арамадане он - основная творческая сила и лидер коллектива. Тут то же самое, так и музыка такая же, какая могла бы быть у тех же мейденов. Денег эти явно меньше приносят. Сколько не пытался слушать, так и не понял для чего ему этот проект.

Максим.Востриков


14 окт 2021, 12:13		Ну может потому что IM уж больно монструозный проект, сотни техников, осветителей, шоу, Эдди, самолеты, каждый концерт это событие, солдауты, стадионы и т.д. и т.п.
А тут можно просто в клуб выбраться и поиграть.
Или может потому что можно наконец отыграть концерт без задолбавших "Run to the hiils - Trooper - Iron Maiden - Hallowed be thy name" на бис в конце.


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