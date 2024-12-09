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GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
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Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
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Новое видео DREAM THEATER
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GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!»
38
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
32
Новое видео DREAM THEATER
29
Новое видео AVANTASIA
24
Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США
23
все новости группы
Steve Harris' British Lion
Великобритания
Hard Rock
http://www.steveharrisbritishlion.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/BritishLionUK/
9 дек 2024
:
STEVE HARRIS' BRITISH LION о туре
7 окт 2024
:
Видео с выступления STEVE HARRIS' BRITISH LION
26 авг 2024
:
STEVE HARRIS' BRITISH LION работают над новым материалом
15 мар 2024
:
Басист IRON MAIDEN: «Я не против книги, но...»
6 янв 2024
:
STEVE HARRIS's BRITISH LION выступил в пабе, где дебютировали IRON MAIDEN
2 авг 2023
:
Видео с выступления BRITISH LION
12 июн 2023
:
Видео с выступления BRITISH LION
30 ноя 2022
:
Концертное видео BRITISH LION
7 авг 2022
:
Рассказ о туре BRITISH LION
6 июн 2022
:
Видео с выступления BRITISH LION
11 дек 2021
:
STEVE HARRIS's BRITISH LION сообщают из тура
26 ноя 2021
:
STEVE HARRIS's BRITISH LION
23 ноя 2021
:
Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION
22 ноя 2021
:
STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур
18 окт 2021
:
BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS
14 окт 2021
:
Новое видео BRITISH LION
14 май 2021
:
Новое видео BRITISH LION
22 фев 2020
:
BRITISH LION о первом североамериканском туре
19 фев 2020
:
BRITISH LION о первом североамериканском туре
18 фев 2020
:
Видео с выступления BRITISH LION
6 фев 2020
:
Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION
6 фев 2020
:
BRITISH LION о первом североамериканском туре
2 фев 2020
:
BRITISH LION о первом североамериканском туре
25 янв 2020
:
BRITISH LION о первом североамериканском туре
18 янв 2020
:
Новое видео BRITISH LION
23 дек 2019
:
Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION
20 дек 2019
:
Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION
16 дек 2019
:
STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION
12 дек 2019
:
Новый трек BRITISH LION
1 ноя 2019
:
Новый альбом BRITISH LION выйдет зимой
28 окт 2019
:
Новый альбом BRITISH LION выйдет в 2020 году
23 ноя 2018
:
STEVE HARRIS: «Релиз нового альбома BRITISH LION зависит от графика IRON MAIDEN»
17 окт 2017
:
Профессиональное видео с выступления BRITISH LION
1 авг 2017
:
STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION
28 ноя 2016
:
Видео с выступления BRITISH LION
22 ноя 2016
:
Новый альбом BRITISH LION будет тяжелее дебюта
11 ноя 2016
:
Видео с выступления BRITISH LION
9 ноя 2016
:
Видео с выступления BRITISH LION
3 сен 2016
:
BRITISH LION анонсировали европейский тур
27 июл 2016
:
BRITISH LION планируют новый тур
19 авг 2015
:
BRITISH LION планируют выпустить новый альбом
6 авг 2015
:
STEVE HARRIS исполнил новую песню
31 июл 2015
:
STEVE HARRIS исполнил новые песни
30 июн 2015
:
Новое видео STEVE HARRIS
13 июн 2015
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STEVE HARRIS отправляется в тур
31 янв 2015
:
STEVE HARRIS назван лучшим басистом в истории рока
23 янв 2015
:
STEVE HARRIS опять снизил цену на дом
19 июл 2014
:
Видео с выступления STEVE'а HARRIS'а
15 июл 2014
:
Видео с выступления STEVE'а HARRIS'а
8 апр 2014
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BRITISH LION вновь поедут в тур
28 мар 2013
:
Видео с выступления STEVE HARRIS
15 мар 2013
:
Видео с выступления STEVE HARRIS
12 мар 2013
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Видео с выступления STEVE HARRIS
3 мар 2013
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Видео с выступления STEVE HARRIS
21 фев 2013
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STEVE HARRIS открыл тур
7 фев 2013
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STEVE HARRIS откроет тур благотворительным концертом
10 янв 2013
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STEVE HARRIS отправляется в сольный тур
29 ноя 2012
:
Новое видео STEVE HARRIS
сегодня
STEVE HARRIS' BRITISH LION о туре
STEVE HARRIS' BRITISH LION опубликовали ролик о последнем концерте в туре 2024 года, который состоялся пятого декабря в Бразилии
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9 дек 2024
father
Это Харрис в двух турах параллельно играл что ли?:)
просмотров: 187
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