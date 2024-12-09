Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 38
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 19
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 16
*Нагадь на концерте, не упустив ни одной секунды шоу! 14
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 38
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 32
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
[= ||| все новости группы



*

Steve Harris' British Lion

*



9 дек 2024 : 		 STEVE HARRIS' BRITISH LION о туре

7 окт 2024 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS' BRITISH LION

26 авг 2024 : 		 STEVE HARRIS' BRITISH LION работают над новым материалом

15 мар 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я не против книги, но...»

6 янв 2024 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION выступил в пабе, где дебютировали IRON MAIDEN

2 авг 2023 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

12 июн 2023 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

30 ноя 2022 : 		 Концертное видео BRITISH LION

7 авг 2022 : 		 Рассказ о туре BRITISH LION

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

11 дек 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION сообщают из тура

26 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION

23 ноя 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION

22 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур

18 окт 2021 : 		 BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEVE HARRIS' BRITISH LION о туре



zoom
STEVE HARRIS' BRITISH LION опубликовали ролик о последнем концерте в туре 2024 года, который состоялся пятого декабря в Бразилии




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 дек 2024
father
Это Харрис в двух турах параллельно играл что ли?:)

просмотров: 187

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом