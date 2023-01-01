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*Новое видео SLIPKNOT 31
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 15
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Steve Harris' British Lion

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12 июн 2023 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

30 ноя 2022 : 		 Концертное видео BRITISH LION

7 авг 2022 : 		 Рассказ о туре BRITISH LION

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

11 дек 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION сообщают из тура

26 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION

23 ноя 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION

22 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур

18 окт 2021 : 		 BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

20 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

16 дек 2019 : 		 STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION

12 дек 2019 : 		 Новый трек BRITISH LION

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет зимой

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет в 2020 году

23 ноя 2018 : 		 STEVE HARRIS: «Релиз нового альбома BRITISH LION зависит от графика IRON MAIDEN»
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Видео с выступления BRITISH LION



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Видео с выступления BRITISH LION, которое состоялось в рамках Sweden Rock Festival, доступно для просмотра ниже.




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