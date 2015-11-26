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Steve Harris British Lion

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18 окт 2021 : 		 BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

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6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

20 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

16 дек 2019 : 		 STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION

12 дек 2019 : 		 Новый трек BRITISH LION

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет зимой

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет в 2020 году

23 ноя 2018 : 		 STEVE HARRIS: «Релиз нового альбома BRITISH LION зависит от графика IRON MAIDEN»

17 окт 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BRITISH LION

1 авг 2017 : 		 STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

22 ноя 2016 : 		 Новый альбом BRITISH LION будет тяжелее дебюта

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

9 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

3 сен 2016 : 		 BRITISH LION анонсировали европейский тур

27 июл 2016 : 		 BRITISH LION планируют новый тур
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BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS



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BRITISH LION сообщили о том, что не будут принимать участие в британском туре THE DARKNESS «из-за полностью неприемлемых требований с их стороны»:

«По независящим от нас обстоятельствам BRITISH LION с большой грустью и разочарованием сообщают, что мы не сможем принять участие в туре с THE DARKNESS. Совсем недавно мы получили их личные протоколы, которые не соответствуют правительственным протоколам, что совершенно неприемлемо для нас. Поэтому у нас нет другой альтернативы, кроме как отказаться от участия в туре».

STEVE HARRIS



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


18 окт 2021, 11:45		Поподробней пжлст про протоколы . Я записываую.

Rutger


18 окт 2021, 12:01		Ковидные или сионские?

CosmicBear


18 окт 2021, 12:16		Ждём комментарий Аарона Льюиса.
Вокалист STAIND: "Байден - дебил. Протоколы - грёбаные. Туры - сраные".


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