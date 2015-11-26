BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

BRITISH LION сообщили о том, что не будут принимать участие в британском туре THE DARKNESS «из-за полностью неприемлемых требований с их стороны»:
«По независящим от нас обстоятельствам BRITISH LION с большой грустью и разочарованием сообщают, что мы не сможем принять участие в туре с THE DARKNESS. Совсем недавно мы получили их личные протоколы, которые не соответствуют правительственным протоколам, что совершенно неприемлемо для нас. Поэтому у нас нет другой альтернативы, кроме как отказаться от участия в туре».
olly71
Rutger
CosmicBear
Вокалист STAIND: "Байден - дебил. Протоколы - грёбаные. Туры - сраные".
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