BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS



BRITISH LION сообщили о том, что не будут принимать участие в британском туре THE DARKNESS «из-за полностью неприемлемых требований с их стороны»:



«По независящим от нас обстоятельствам BRITISH LION с большой грустью и разочарованием сообщают, что мы не сможем принять участие в туре с THE DARKNESS. Совсем недавно мы получили их личные протоколы, которые не соответствуют правительственным протоколам, что совершенно неприемлемо для нас. Поэтому у нас нет другой альтернативы, кроме как отказаться от участия в туре».







