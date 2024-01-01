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Steve Harris' British Lion

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15 мар 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я не против книги, но...»

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Басист IRON MAIDEN: «Я не против книги, но...»



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В рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" у Steve'a Harris'a спросили, не думал ли он написать автобиографию или что-то подобное:

«Я бы с удовольствием написал книгу, но это вопрос времени. Потому что есть множество других занятий, которыми я занимаюсь, когда не нахожусь в туре. Так что написать книгу — я не могу это делать так как Bruce [Dickinson, вокалист IRON MAIDEN]; он ведь успевает делать 10 вещей одновременно. Он сказал мне, что писал [свою книгу] как будто даже в гримерке перед концертами... Я так не могу. Мне нужно составить план и делать это более методично, чем он. Так что я знаю, что это займет у меня довольно много времени. Но, да, я бы хотел попробовать. Я имею в виду, что, наверное, написал бы книгу лишь о ранних днях группы».

Что касается возможности создания официального документального фильма о MAIDEN, то, по словам Steve'a, это не исключено.

«Думаю, мы могли бы сделать несколько таких частей. Вполне».




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