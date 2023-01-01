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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Steve Harris' British Lion

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2 авг 2023 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

12 июн 2023 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

30 ноя 2022 : 		 Концертное видео BRITISH LION

7 авг 2022 : 		 Рассказ о туре BRITISH LION

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

11 дек 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION сообщают из тура

26 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION

23 ноя 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION

22 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур

18 окт 2021 : 		 BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

20 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

16 дек 2019 : 		 STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION

12 дек 2019 : 		 Новый трек BRITISH LION

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет зимой

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет в 2020 году
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Видео с выступления BRITISH LION



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Видео с выступления BRITISH LION, которое состоялось в Милане, доступно для просмотра ниже.






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