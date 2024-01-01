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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
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Steve Harris' British Lion

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16 дек 2019 : 		 STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION
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STEVE HARRIS' BRITISH LION работают над новым материалом



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STEVE HARRIS в недавнем интервью ответил на вопрос, идет ли какая-то работа над новым материалом для BRITISH LION:

«Да. В любом случае, у нас уже есть две новые песни. Мы написали много новых песен перед альбомом «The Burning». Мы играли их вживую довольно часто — наверное, две трети альбома мы сыграли вживую, прежде чем записать его. Так что у нас уже есть две новые песни, и мы будем продолжать добавлять новые песни по мере их появления. В общем, идея такая».




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