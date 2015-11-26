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Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION



Justin Hawkins в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему STEVE HARRIS's BRITISH LION отказались от совместного турне:



«Очень важно, чтобы мы оставались вне COVID. Мы не хотим, чтобы в итоге нам пришлось отменять концерты. Поэтому мы каждый день проводим тесты и очень строго следим за «пузырём». Никому не разрешается приглашать своих жён, подруг, партнёров, любовников. Так что это очень замкнутый опыт. Это необычно для нас; обычно мы — группа для вечеринок.



Что касается BRITISH LION, то я думаю, что они были... Steve очень успешен со своей другой группой. Мы не можем позволить себе отказаться от тура из-за разногласий по поводу мер COVID, но он, очевидно, может, и это его прерогатива. Я думаю, что сейчас они занимаются своими делами. Я просто очень рад, что мы пригласили [британскую рок-группу] MASSIVE WAGONS в тур [на замену BRITISH LION], которые не против проверять себя каждый день. На самом деле это всё, о чём мы просили».







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