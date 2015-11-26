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Steve Harris' British Lion

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23 ноя 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION

22 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур

18 окт 2021 : 		 BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

20 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

16 дек 2019 : 		 STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION

12 дек 2019 : 		 Новый трек BRITISH LION

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет зимой

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет в 2020 году

23 ноя 2018 : 		 STEVE HARRIS: «Релиз нового альбома BRITISH LION зависит от графика IRON MAIDEN»

17 окт 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BRITISH LION

1 авг 2017 : 		 STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

22 ноя 2016 : 		 Новый альбом BRITISH LION будет тяжелее дебюта

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

9 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION
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Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION



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Justin Hawkins в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему STEVE HARRIS's BRITISH LION отказались от совместного турне:

«Очень важно, чтобы мы оставались вне COVID. Мы не хотим, чтобы в итоге нам пришлось отменять концерты. Поэтому мы каждый день проводим тесты и очень строго следим за «пузырём». Никому не разрешается приглашать своих жён, подруг, партнёров, любовников. Так что это очень замкнутый опыт. Это необычно для нас; обычно мы — группа для вечеринок.

Что касается BRITISH LION, то я думаю, что они были... Steve очень успешен со своей другой группой. Мы не можем позволить себе отказаться от тура из-за разногласий по поводу мер COVID, но он, очевидно, может, и это его прерогатива. Я думаю, что сейчас они занимаются своими делами. Я просто очень рад, что мы пригласили [британскую рок-группу] MASSIVE WAGONS в тур [на замену BRITISH LION], которые не против проверять себя каждый день. На самом деле это всё, о чём мы просили».

JUSTIN HAWKINS Explains Why STEVE HARRIS





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 ноя 2021, 16:10		Поклонники IM месяц назад на форуме по этому поводу целую конспирологическую теорию выкатили - заподозрили Главного в анти-ваксерстве)


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