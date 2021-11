22 ноя 2021



STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур



STEVE HARRIS's BRITISH LION опубликовали видео о том. как прошел первый для группы концерт по Великобритании. Далее коллектив отыграет:



Nov. 22 - Bristol, The Fleece



Nov. 23 - Southampton, Engine Rooms



Nov. 25 - Leeds, Warehouse



Nov. 26 - Buckley, Tivoli



Nov. 28 - Nuneaton Queens Hall



Nov. 29 - Manchester, Rebellion



Nov. 30 - Newcastle, Riverside



Dec. 02 - Grimsby, Yardbirds



Dec. 03 - Wolverhampton, KK's Steel Mill



Dec. 04 - London, Underworld



Dec. 06 - Reading, Sub 89



Dec. 07 - Milton Keynes, The Craufurd Arms



Dec. 08 - Colchester, Arts Centre













