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Steve Harris' British Lion

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11 дек 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION сообщают из тура

26 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION

23 ноя 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION

22 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур

18 окт 2021 : 		 BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

20 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

16 дек 2019 : 		 STEVE HARRIS о новом альбоме BRITISH LION

12 дек 2019 : 		 Новый трек BRITISH LION

1 ноя 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет зимой

28 окт 2019 : 		 Новый альбом BRITISH LION выйдет в 2020 году

23 ноя 2018 : 		 STEVE HARRIS: «Релиз нового альбома BRITISH LION зависит от графика IRON MAIDEN»

17 окт 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления BRITISH LION

1 авг 2017 : 		 STEVE HARRIS о концертном релизе BRITISH LION

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

22 ноя 2016 : 		 Новый альбом BRITISH LION будет тяжелее дебюта
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STEVE HARRIS's BRITISH LION сообщают из тура



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STEVE HARRIS's BRITISH LION опубликовали новое видео о том, как проходит тур по Великобритании.

Steve Harris' BRITISH LION -



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