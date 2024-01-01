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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Steve Harris' British Lion

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7 окт 2024 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS' BRITISH LION

26 авг 2024 : 		 STEVE HARRIS' BRITISH LION работают над новым материалом

15 мар 2024 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я не против книги, но...»

6 янв 2024 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION выступил в пабе, где дебютировали IRON MAIDEN

2 авг 2023 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

12 июн 2023 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

30 ноя 2022 : 		 Концертное видео BRITISH LION

7 авг 2022 : 		 Рассказ о туре BRITISH LION

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

11 дек 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION сообщают из тура

26 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION

23 ноя 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS — об отказе STEVE HARRIS's BRITISH LION

22 ноя 2021 : 		 STEVE HARRIS's BRITISH LION открыли тур

18 окт 2021 : 		 BRITISH LION не поедут с THE DARKNESS

14 окт 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

14 май 2021 : 		 Новое видео BRITISH LION

22 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

19 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN о проекте BRITISH LION

6 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

2 фев 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

25 янв 2020 : 		 BRITISH LION о первом североамериканском туре

18 янв 2020 : 		 Новое видео BRITISH LION

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION

20 дек 2019 : 		 Видео с выступления STEVE HARRIS's BRITISH LION
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Видео с выступления STEVE HARRIS' BRITISH LION



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Видео с выступления STEVE HARRIS' BRITISH LION, которое состоялось третьего октября в Brick By Brick, San Diego, California, доступно для просмотра ниже.




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