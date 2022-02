17 фев 2022



Новая песня THREE DAYS GRACE



"Neurotic (Ft Lukas Rossi)", новая песня группы THREE DAYS GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Explosions", выход которого запланирован на шестое мая на RCA Records.



Трек-лист:



01. So Called Life



02. I Am The Weapon



03. Neurotic [ft. Lukas Rossi]



04. Lifetime



05. A Scar Is Born



06. Souvenirs



07. No Tomorrow



08. Redemption



09. Champion



10. Chain Of Abuse



11. Someone To Talk To [ft. APOCALYPTICA]



12. Explosions













+1 -1



просмотров: 190