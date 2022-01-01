ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE
ADAM GONTIER ответил на вопрос, готов ли он вновь работать с THREE DAYS GRACE:
«А знаете — да! Мы все повзрослели и все такое, нет никаких обидок и прочего. Сейчас мы все на связи, говорим переписываемся, так что все ок. Но пока ничего конкретного не обсуждали, но есть ощущение, что в один прекрасный момент все будет».
На замечание, что реюнион будет очень знаковым, Adam ответил: «И будет очень классным и веселым!»
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