сегодня



ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE



ADAM GONTIER ответил на вопрос, готов ли он вновь работать с THREE DAYS GRACE:



«А знаете — да! Мы все повзрослели и все такое, нет никаких обидок и прочего. Сейчас мы все на связи, говорим переписываемся, так что все ок. Но пока ничего конкретного не обсуждали, но есть ощущение, что в один прекрасный момент все будет».



На замечание, что реюнион будет очень знаковым, Adam ответил: «И будет очень классным и веселым!»





