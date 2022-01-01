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*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 53
*Умер Дэн Маккаферти 43
*CORONER начнут запись зимой 32
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
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Three Days Grace

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9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом

30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE

16 мар 2018 : 		 THREE DAYS GRACE в акустике

6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

26 фев 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD

28 янв 2015 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте
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Новое видео THREE DAYS GRACE



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"I Am The Weapon", новое видео группы THREE DAYS GRACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Explosions".




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