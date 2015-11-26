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THREE DAYS GRACE работают над новым материалом



THREE DAYS GRACE работают над новым материалом — об этом рассказал вокалист команды, Matt Walst:



«Мы обмениваемся идеями. Уже кое что готово. Сейчас мы идем песня за песней. Мы стараемся довести один трек до ума и потом переходить к следующему. До этого мы набрасывали идеи и работали сразу над несколькими темами, но в этот раз из-за COVID'a и всех сложностей с ним связанных, мы стараемся полностью доделать одну тему и только после переходить к следующей — и у нас неплохо получается!»













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