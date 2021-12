сегодня



Вокалист THREE DAYS GRACE : «А я вот Kid Rock'a люблю!»



Matt Walst в рамках недавнего интервью "The Scotty Mars Show" коснулся темы выражения своих политических взглядов:



«Мне кажется, что сейчас стало так, что ты либо левый, либо правый. Мы склонны просто оставаться посередине и выслушивать всех. Мне кажется, что все выбирают какую-то сторону. Мужик, нам всё равно. Если вы верите в это, это ваше дело. Да, мы в это не вдаёмся».



Далее Walst сказал, что хотя на момент интервью он ещё не слышал песню "Don't Tell Me How To Live" Kid Rock'а, он является поклонником его музыки и манеры исполнения:



«Kid Rock — у него такой хрипловатый, прикольный — почти старый, южный стиль. Я его большой поклонник. Мне довелось пообщаться с ним несколько раз. Я видел, как он прилетел на вертолете ко двору Chad'а Kroeger'а, вокалиста NICKELBACK, приземлился во дворе, а затем поднялся в студию. И он начал слушать песни, над которыми мы работали для [моей группы MY DARKEST DAYS GRACE]. Потом он выступал в Commodore в Ванкувере, и мы смогли потусоваться и посидеть с ним на вечеринке перед выступлением, а потом посмотреть его шоу. Было очень весело. И он сам летает. Так что он на самом деле пилотировал эту штуку — с кем-то ещё. Я помню, как он приземлился прямо во дворе. "О, а вот и Bob"».













