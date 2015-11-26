Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 44
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 40
*Новое видео ARCH ENEMY 31
*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 20
[= ||| все новости группы



*

Three Days Grace

*



20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом

30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE

16 мар 2018 : 		 THREE DAYS GRACE в акустике

6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

26 фев 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD

28 янв 2015 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте

30 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

21 июл 2014 : 		 THREE DAYS GRACE почти завершили работу над альбомом

23 янв 2013 : 		 Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о причинах своего ухода

11 янв 2013 : 		 Из THREE DAYS GRACE ушел вокалист

10 дек 2012 : 		 Кавер-версия Майкла Джексона от THREE DAYS GRACE
| - |

|||| сегодня

Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»



*
zoom
*
* *
Matt Walst в рамках недавнего интервью "The Scotty Mars Show" коснулся темы выражения своих политических взглядов:

«Мне кажется, что сейчас стало так, что ты либо левый, либо правый. Мы склонны просто оставаться посередине и выслушивать всех. Мне кажется, что все выбирают какую-то сторону. Мужик, нам всё равно. Если вы верите в это, это ваше дело. Да, мы в это не вдаёмся».

Далее Walst сказал, что хотя на момент интервью он ещё не слышал песню "Don't Tell Me How To Live" Kid Rock'а, он является поклонником его музыки и манеры исполнения:

«Kid Rock — у него такой хрипловатый, прикольный — почти старый, южный стиль. Я его большой поклонник. Мне довелось пообщаться с ним несколько раз. Я видел, как он прилетел на вертолете ко двору Chad'а Kroeger'а, вокалиста NICKELBACK, приземлился во дворе, а затем поднялся в студию. И он начал слушать песни, над которыми мы работали для [моей группы MY DARKEST DAYS GRACE]. Потом он выступал в Commodore в Ванкувере, и мы смогли потусоваться и посидеть с ним на вечеринке перед выступлением, а потом посмотреть его шоу. Было очень весело. И он сам летает. Так что он на самом деле пилотировал эту штуку — с кем-то ещё. Я помню, как он приземлился прямо во дворе. "О, а вот и Bob"».

THREE DAYS GRACE Singer Says His Band Doesn





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 184

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом