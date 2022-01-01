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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Three Days Grace

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13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом

30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE

16 мар 2018 : 		 THREE DAYS GRACE в акустике

6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

26 фев 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD

28 янв 2015 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте

30 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

21 июл 2014 : 		 THREE DAYS GRACE почти завершили работу над альбомом
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Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим



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Бывший вокалист THREE DAYS GRACE Adam Gontier и два нынешних участника группы — басист Brad Walst и его младший брат, Matt Walst — были введены в Зал славы Norwood District High School. В недавней беседе Brad рассказал о том, как всё случилось:

«Это забавно, потому что нам звонили в течение многих лет. И, понятное дело, у всех нас были разные графики, Adam занимался своими делами, а мы — своими. И до недавнего времени, если честно, мы не так уж много общались — переписывались друг с другом, но не более. Однако сейчас он переехал обратно в наш район, у него прекрасная семья и прекрасная жена. И мы все общались и проводили время вместе. Так что я позвонил ему и сказал: "Они хотят нас троих" — они хотят видеть Matt'a, Adam'a и меня. И все согласились: "Окей, давайте сделаем это". Так что было очень здорово увидеть нашу школу, где мы учились... Приятно, когда тебя ценят.

Забавно, я ведь ещё написал Adam'y: "Ты теперь в Зале славы". А он отвечает: "Ага. Отличник". [Смеётся]. Но быть вместе в одном месте — круто, приятное ощущение».




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