Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим



Бывший вокалист THREE DAYS GRACE Adam Gontier и два нынешних участника группы — басист Brad Walst и его младший брат, Matt Walst — были введены в Зал славы Norwood District High School. В недавней беседе Brad рассказал о том, как всё случилось:



«Это забавно, потому что нам звонили в течение многих лет. И, понятное дело, у всех нас были разные графики, Adam занимался своими делами, а мы — своими. И до недавнего времени, если честно, мы не так уж много общались — переписывались друг с другом, но не более. Однако сейчас он переехал обратно в наш район, у него прекрасная семья и прекрасная жена. И мы все общались и проводили время вместе. Так что я позвонил ему и сказал: "Они хотят нас троих" — они хотят видеть Matt'a, Adam'a и меня. И все согласились: "Окей, давайте сделаем это". Так что было очень здорово увидеть нашу школу, где мы учились... Приятно, когда тебя ценят.



Забавно, я ведь ещё написал Adam'y: "Ты теперь в Зале славы". А он отвечает: "Ага. Отличник". [Смеётся]. Но быть вместе в одном месте — круто, приятное ощущение».





