Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»



В рамках беседы с барабанщиком THREE DAYS GRACE Neil'ом Sanderson'ом спросили, обращают ли они внимание на успехи в чартах, и, к примеру, как отреагировали на то, что группа недавно 17 раз стала первой в Billboard's Mainstream Rock Songs:



«И да, и нет. Я обращаю внимание на чарты, и это всегда отражение поклонников, музыкальной индустрии и таких людей, как вы, которые поддерживают нас на этом пути. А на этом пути было много крутых поворотов, и у нас не было бы этих цифр, этого успеха, этих хитов и всего прочего, если бы у нас не было такой большой системы поддержки.



Что касается нас, то мы стараемся оставаться верными себе, быть честными в текстах, поддерживать тот факт, что THREE DAYS GRACE всегда пишут о том, что происходит в наших умах и сердцах, независимо от того, насколько безумным или болезненным это может быть. Мы стараемся выплеснуть это наружу и передать в песне. И я полагаю, что наши поклонники взаимодействуют с нами на этом уровне, потому что для них это становится реальностью. И вот эта мощная связь, которая, как мне кажется, является основой всего процесса, заключается в том, что мы были верны себе и верны поклонникам, а поклонники были рядом на протяжении всего этого пути. Поэтому, когда я смотрю на цифры, я испытываю чувство благодарности!»







