Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 84
*RUSH соболезнуют евреям 79
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 34
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 21
*MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025 19
*Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!» 19
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 84
*RUSH соболезнуют евреям 79
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 34
[= ||| все новости группы



*

Three Days Grace

*



21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»

20 апр 2023 : 		 ADAM GONTIER спел с THREE DAYS GRACE

9 ноя 2022 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 июл 2022 : 		 ADAM GONTIER не против воссоединения с THREE DAYS GRACE

13 июл 2022 : 		 Басист THREE DAYS GRACE — о выступлении с бывшим

5 май 2022 : 		 THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19

17 фев 2022 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

20 дек 2021 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «А я вот Kid Rock'a люблю!»

30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом

30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE

16 мар 2018 : 		 THREE DAYS GRACE в акустике

6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»



zoom
В рамках беседы с барабанщиком THREE DAYS GRACE Neil'ом Sanderson'ом спросили, обращают ли они внимание на успехи в чартах, и, к примеру, как отреагировали на то, что группа недавно 17 раз стала первой в Billboard's Mainstream Rock Songs:

«И да, и нет. Я обращаю внимание на чарты, и это всегда отражение поклонников, музыкальной индустрии и таких людей, как вы, которые поддерживают нас на этом пути. А на этом пути было много крутых поворотов, и у нас не было бы этих цифр, этого успеха, этих хитов и всего прочего, если бы у нас не было такой большой системы поддержки.

Что касается нас, то мы стараемся оставаться верными себе, быть честными в текстах, поддерживать тот факт, что THREE DAYS GRACE всегда пишут о том, что происходит в наших умах и сердцах, независимо от того, насколько безумным или болезненным это может быть. Мы стараемся выплеснуть это наружу и передать в песне. И я полагаю, что наши поклонники взаимодействуют с нами на этом уровне, потому что для них это становится реальностью. И вот эта мощная связь, которая, как мне кажется, является основой всего процесса, заключается в том, что мы были верны себе и верны поклонникам, а поклонники были рядом на протяжении всего этого пути. Поэтому, когда я смотрю на цифры, я испытываю чувство благодарности!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом