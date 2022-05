сегодня



THREE DAYS GRACE отменили концерты из-за COVID-19



THREE DAYS GRACE были вынуждены отменить несколько концертов из-за положительного теста на COVID-19.

We're sad to say we're forced to cancel our upcoming shows in Cincinnati, Fort Wayne and Madison due to a member of our tour testing positive for Covid. Refunds available at original point of purchase and we hope to see you all soon.













