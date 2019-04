сегодня



Новое видео THREE DAYS GRACE



"Right Left Wrong", новое видео группы THREE DAYS GRACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Outsider", выпущенного в прошлом году.



Трек-лист:



01. Right Left Wrong

02. The Mountain

03. I Am An Outsider

04. Infra-Red

05. Nothing To Lose But You

06. Me Against You

07. Love Me Or Leave Me

08. Strange Days

09. Villain I'm Not

10. Chasing The First Time

11. The New Real

12. The Abyss















