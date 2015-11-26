Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 53
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
[= ||| все новости группы



*

Three Days Grace

*



30 ноя 2021 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 ноя 2021 : 		 THREE DAYS GRACE выпустят сингл осенью

16 ноя 2020 : 		 THREE DAYS GRACE работают над новым материалом

30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE

16 мар 2018 : 		 THREE DAYS GRACE в акустике

6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

26 фев 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD

28 янв 2015 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте

30 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

21 июл 2014 : 		 THREE DAYS GRACE почти завершили работу над альбомом

23 янв 2013 : 		 Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о причинах своего ухода

11 янв 2013 : 		 Из THREE DAYS GRACE ушел вокалист

10 дек 2012 : 		 Кавер-версия Майкла Джексона от THREE DAYS GRACE
| - |

|||| сегодня

Новое видео THREE DAYS GRACE



*
zoom
*
* *
"So Called Life", новое видео группы THREE DAYS GRACE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Explosions", выходящего шестого мая на RCA Records.

THREE DAYS GRACE Announces 'Explosions' Album, Shares Music Video For New Single 'So Called Life'








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 28

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом