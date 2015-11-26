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Three Days Grace

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30 июл 2020 : 		 Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE

17 апр 2020 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

20 авг 2019 : 		 THREE DAYS GRACE выпустили видео KENYA PROJECT

26 июл 2019 : 		 THREE DAYS GRACE начнут работу над новым альбомом в 2020 году

24 апр 2019 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

11 сен 2018 : 		 THREE DAYS GRACE побили рекорд по количеству первых мест

10 июл 2018 : 		 Лирик-видео THREE DAYS GRACE

16 мар 2018 : 		 THREE DAYS GRACE в акустике

6 мар 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

17 фев 2018 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

26 янв 2018 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 май 2017 : 		 THREE DAYS GRACE начнут запись в июле

28 май 2015 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

23 мар 2015 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

26 фев 2015 : 		 Делюкс-издание нового альбома THREE DAYS GRACE выйдет с бонус-CD

28 янв 2015 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет в марте

30 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THREE DAYS GRACE

21 июл 2014 : 		 THREE DAYS GRACE почти завершили работу над альбомом

23 янв 2013 : 		 Бывший вокалист THREE DAYS GRACE о причинах своего ухода

11 янв 2013 : 		 Из THREE DAYS GRACE ушел вокалист

10 дек 2012 : 		 Кавер-версия Майкла Джексона от THREE DAYS GRACE
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|||| сегодня

Кавер-версия GOTYE от THREE DAYS GRACE



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THREE DAYS GRACE опубликовали видео на собственное прочтение композиции GOTYE "Somebody That I Used To Know".

THREE DAYS GRACE Debuts Cover Of GOTYE








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