сегодня



Видео с текстом от VENOM INC.



How Many Can Die, официальное видео с текстом от VENOM INC., доступно ниже. Этот трек взят из альбома There's Only Black, выход которого намечен на 23 сентября на Nuclear Blast Records. http://www.venom-inc.com/ ‎







