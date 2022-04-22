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*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Venom Inc.

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22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ

7 мар 2018 : 		 Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.

8 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

6 окт 2017 : 		 Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

10 июн 2017 : 		 Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

9 фев 2017 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно»

5 фев 2017 : 		 VENOM INC. на NUCLEAR BLAST

13 дек 2016 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

13 июн 2016 : 		 Фронтмен VENOM INC. о бойне в Орландо: "Глаз за глаз!"

10 май 2016 : 		 Гитарист VENOM INC. показывает как играть "Black Metal”
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Видео с текстом от VENOM INC.



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How Many Can Die, официальное видео с текстом от VENOM INC., доступно ниже. Этот трек взят из альбома There's Only Black, выход которого намечен на 23 сентября на Nuclear Blast Records.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 апр 2022
s
shakabre
это сон и быль

просмотров: 239

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