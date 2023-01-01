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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Venom Inc.

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21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

1 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

19 окт 2022 : 		 У VENOM INC. проблемы с визами

4 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

17 май 2022 : 		 TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ

7 мар 2018 : 		 Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.
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Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.



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Профессиональное видео полного выступления VENOM INC., которое состоялось в рамках Hellfest Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

VENOM INC. Live At Hellfest '23; Pro-Shot Video Of Full Set Streaming




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